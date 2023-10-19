شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: نرفض تهجير الفلسطينيين.. وندعو للمقاطعة فى مواجهة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت جلسة لجنة فلسطين المنعقدة بمقر البرلمان العربي، اليوم الخميس، بإدانة القصف على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والتي تمثل مواصلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستهل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جلسته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.

واعتبر العسومي أن استمرار القصف وقطع الخدمات عن سكان القطاع تمثل استنكارا دوليا، واصفا قصف مستشفى المعمداني هو بمثابة جريمة ابادة جماعية، مطالبا بوقف القصف وتسيير وصول المساعدات.

وشدد على ادانة البرلمان العربي للمجتمع الدولي، حيث يبقى هذا الموقف بمثابة وصمة عار في تاريخ القوى الدولية المؤيدة لاسرائيل، مطالبا بدور دولي لوقف كافة الانتهاكات ووقف اطلاق النار.

وأشار إلى الممارسات الاستفزازية التي مارسها الاحتلال، خاصة فيما يتعلق باقتحامات متكررة للمسجد الأقصى بقيادة شخصيات سياسية، موضحا ان مثل هذا السلوك يهدف الى جر المنطقة إلى حالة حرب.

وشدد على رفض البرلمان العربي على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم لما تحمله مثل هذه الخطوة من تداعيات تهدف الى تقويض القضية.

ودعا العسومي الشعوب العربية لدعم فلسطين عبر سلاح المقاطعة، باعتباره الأداة الأقوى في مواجهة الاحتلال