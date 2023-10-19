شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 3785 وخروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب استهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير للأحياء السكنية والبنية التحتية، مشيرا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و 120 مسن، إضافة لإصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و3300 سيدة.

ولفت القدرة إلى أن انتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 44 من الطواقم الطبية وإصابة 70 آخرين، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة بعد تدميرها بالكامل.

وأشارت إلى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر وهي مستشفيات بيت حانون والدرة والكرامة والعيون الدولي، لافتا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من ارتفاع نسبة إشغال الاسرة إلى 150 % والحرجي والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام.