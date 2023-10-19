شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قمة مصر للسلام تنطلق السبت بمشاركة دولية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 ، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.