شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19.