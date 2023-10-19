الجيزة: ضبط 8 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر ومقطعات دواجن فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين؛ حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة الخميس، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 8 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بكرداسة والحوامدية والهرم والعجوزة والدقي وامبابة والوراق وأكتوبر.

وأضافت المحافظة، أن الضبطيات شملت 2 طن و750 كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة بكرداسة، وضبط طن و250 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالحوامدية.

وأشارت الجيزة إلى ضبط 750 كجم مصنعات لحوم ومصنعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و66 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم.

ولفتت إلى أن الحملات التفتيشية، تمكنت من ضبط 950 كجم مصنعات لحوم فاسدة، وضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و50 كجم لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي.

كما تمكنت الحملات التفتيشية، من ضبط 850 كجم مقطعات دواجن بإمبابة، و575 كجم دوبريهات، و112 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالوراق، و480 كجم مصنعات لحوم، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و107 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأكتوبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 14 محضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

اقرأ أيضًا:

محافظ الجيزة يتابع بتشغيل موقف ناهيا الجديد أسفل محور كمال عامر

يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟