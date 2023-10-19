قتيل و3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة الآلية في أسيوط والداخلية تكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط طرفي مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين في أسيوط.

تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص من بينهم متوفي إثر إصابته بطلق ناري وآخر مصاب بجرح قطعي بالرأس، وطرف ثان 4 أشخاص و2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق ناري بالجسم، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء (تخلصوا منها).

وبينت التحريات قيام شخصين من طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة اثنين منهم (2 بندقية آلية) المستخدمتين في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.