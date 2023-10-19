قرار من المحكمة في دعوى تعويض عمرو أديب 3 ملايين من محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح الجيزة، اليوم الخميس، قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم صورة من أصلية من الجنحة وصورة أصلية من حُكم المستأنف.

طلب دفاع عمرو أديب تعويضا عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حُكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قضت بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.