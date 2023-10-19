الأموال العامة تضبط عاطل لاتهامه بترويج العملات المقلدة عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبي شرائها نظير مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه حاصل على معهد فني صناعي، وباستهدافه تم ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتفين محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامي" و31 فرخ ورق مطبوع عليه الوجه الأمامي والخلفي لوجهي العملة الوطنية من فئة المائة جنيه مصري معدين للقص والترويج وكمية من ورق التصوير الأبيض معد للاستخدام وطابعة حديثة متعددة الوظائف «المستخدمة في تقليد العملات الورقية المضبوطة بأسلوب التصوير والنسخ المباشر من عملات ورقية صحيحة»- مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها لاستخدامها في تقليد وترويج العملات الوطنية والمبلغ المالي الصحيح المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.