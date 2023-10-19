حسام المندوه يطالب بإلغاء استبعاده من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام حسام الدين المندوة، مرشح أمانة صندق نادي الزمالك، اليوم الخميس، استشكالين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة لوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من الكشوف الانتخابية بانتخابات نادي الزمالك على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر عقدها غدا الجمعة 20 أكتوبر.

كانت قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، الأربعاء، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانوني فيها.

حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادي الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.