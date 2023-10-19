لمدة 72 ساعة.. تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية بشارع الأسمرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال إنشائية الخاصة بمركز تجاري بشارع الأسمرات ،مما يستلزم الغلق الكلي لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان.. على أن يكون تنفيذ الأعمال ابتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم الخميس 19/10/2023 ولمدة 72 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.