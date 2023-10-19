شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة عين شمس يهتفون ضد العدوان الإسرائيلي بميدان العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل طلاب جامعة عين شمس، تظاهراتهم التضامنية مع غزة، لميدان العباسية، للتعبير عن غضبهم نتيجة القصف الوحشى لمستشفى المعمدانى فى غزة، والتنديد بالقصف المتواصل على قطاع غزة، وذلك للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى وممارساته الوحشية على غزة، واستكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.