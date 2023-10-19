شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مستشارى النيابة الإدارية: ندين عمليات العدو الصهيونى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدين نادي مستشارى النيابة الإدارية وجموع أعضائها ويستنكرون العدوان الأسود والممارسات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على دولة فلسطين العربية الشقيقة وعاصمتها القدس المحتلة ، كما يدين بشدة عمليات الإبادة الجماعية التى يقوم بها العدو الصهيوني في قطاع غزة مهد الأبطال، وذلك إنطلاقاً من مسئوليته الوطنية و دوره المجتمعى الريادى.

وجاء نص البيان كالتالى:-

شعب فلسطين الأبي

كنتم ولازلتم نموذجاً للتضحية والفداء فصبراً و نصراً من عند الله غير بعيد ، فإن الكلمات تؤازرها غصة الفجع و الألم من مشاهد شهدائكم الأبرار من الأطفال و الولدان و الرجال والنساء شيوخاً و زهرة شباب.

فحسبكم الله وحده ونصرتكم علينا فرض عين و خالص الدعاء بأن يثبت الله أقدامكم وينصركم نصر عزيزاً مقتدر فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

ونؤكد على أن أسرة هيئة النيابة الإدارية القضائية العريقة تقف صفاً واحداً إلى جانب القيادة المصرية الحكيمة و قواتنا المسلحة الباسلة في خندق الفداء ملبيين النداء تضحية بكل غال و نفيس من أجل مصرنا الغالية و أمتنا العربية بأسرها.

عاشت مصر وشعبها وقيادتها وجيشها

وسلام على فلسطين أرض السلام التي خُلقت للسلام

صرح بذلك المستشار عبد الرؤؤف موسى رئيس مجلس الإدارة.