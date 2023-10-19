شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تسترد 393 مليونا و614 ألف جنيه من سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لا تتهاون فى حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها من المشتركين مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية، بنفس الدرجة التى تحرص فيها الشركة على أن يحصل المواطن على حقه بالكامل من خلال فاتورة استهلاك تعبر عن استهلاكه الفعلى وخدمة تتمتع بأعلى معايير الجودة.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء بلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي 393 مليونا و 614 ألف جنيه، موضحا أنه بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة 109 آلاف و886 محضرا بقيمة 173 مليونا و672 ألف جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 42% عن العام السابق.

‏وأضاف أبو وردة، أن إجمالي عدد المحاضر المحررة ضد سارقي التيار الكهربائي بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 219 مليون 942 ألف جنيه بإجمالى عدد محاضر 2 مليون 523 ألف محضر.