شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: ندعو أطباء مصر للتسجيل في فريق الاستعداد لإغاثة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، و أن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة سيتم عقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني.
وأكد د.خالد أمين أن نقابة أطباء مصر من خلال لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.
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