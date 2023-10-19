شكرا لقرائتكم خبر عن 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية توافق على بث مشترك مع تليفزيون فلسطين بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني، بعد غد، السبت، من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، اليوم، الخميس، أن القنوات والإذاعات ستنضم مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسئولين، وعلى رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعدد من المسئولين عن البث الإذاعى والتليفزيوني.

يذكر أنه تم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، على تخصيص بعد غد السبت، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

كما يقوم التليفزيون الفلسطيني من خلال أكبر شبكة مراسلين، بتخصيص خريطة برامجية وتغطية خاصة؛ لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة ومن كافة المناطق الفلسطينية على الهواء عبر تليفزيونات وإذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي.