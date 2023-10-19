شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحدد خطوات تحديث التابلت لطلاب الثانوية لمتابعة الدروس إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس تعليمات لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوى بشأن تجهيز التابلت وشحنه بالكهرباء وعدم تركه حتي تفرغ البطارية وشحته عند وصول البطارية إلى 25% وتوصيله بالواي فاي حتي يتسني للمدارس تغيير المرحلة علي التابلت حتي يمكن للطالب المذاكرة ومتابعة المصادر الإضافية علي التابلت.

وحددت المدارس خطوات تغيير المرحلة على التابلت:-

- بالنسبة لـG10 الموجودة عند فتح تنزيلات النوكس ثابتة في تابلت الصفوف الثلاث ولا تتغير وهي خاصة بربط التابلت علي شبكة school بالمدرسة.

- فتح lms ونختار التسجيل بواسطة EKB ويتم التسجيل فيه بالبريد الموحد ويمكن الحصول علي البريد الموحد للطالب من مسؤول الحكومة الاليكترونية أو اخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

- هناك بعض الطلاب قاموا بتغيير كلمة المرور الخاصة بالبريد الموحد و نسيانها ولحل تلك المشكلة يجب عليهم التواصل بالدعم الفني للوزارة.

- يتم التعليم علي تذكرني ثم نضغط تسجيل السمراء وليست الخضراء، واذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل، ثم نلمس القائمة الـ 9 مربعات علي شمال سطح الجهاز ويتم اختيار الدليل الدراسي.

- يتم فتح صفحة يجد الطالب فيها علي الشمال ترس صغير بجواره تغيير مرحلة يتم الضغط عليها ونختار تغيير مرحلتي، و اعلم علي انا أفهم وأتابع و نختار متابعة.

- تفتح صفحة بها الـ 3 مراحل نختار ونعلم علي ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي طبقا لمرحلة الطالب تم نختار استمر.

- سيجد الطالب شرح لمواد الصف الثانى الثانوى أو الصف الثالث الثانوي.