شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو للضغط الدولي على إسرائيل لوقف أعمالها الإجرامية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة المتحدة "جيمس كليفرلي"، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي أن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب اسرائيل ضد القطاع والتصعيد الخطير فيه، وحرص الأمين العام على التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على اسرائيل لوقف الأعمال الاجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وآخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات من الابرياء أغلبيتهم من الأطفال، وكذا ترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه، مشيراً إلى ان هذه الاشكال تعد انماطا من العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم الحرب تنتهك القانون الدولي الإنساني وترصدها اجهزة الجامعة.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي ان الوزير البريطاني اكد من جانبه على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة وان استمرار العنف سيساهم زعزعة الأمن الاقليمي، مشيراً إلى ان أولوية بلاده هي خروج الرهائن من الرعايا البريطانيين.

وأكد الأمين العام على أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، منوهاً الي ان وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام امرا ًبعيد المنال.