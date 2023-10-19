شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" من أمام معبر رفح: 106 قاطرات محملة بمواد الإغاثة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا إكسترا نيوز، التجهيزات الخاصة بقافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي عند بوابة معبر رفح، والتي من المقرر أن تتجه إلى الجانب الأخر من المعبر في أى وقت.

وقالت مروة فخرى المديرة التنفيذية لـ"حياة كريمة"، إن الأمل قد تجدد بدخول القافلة إلى الجانب الأخر من المعبر، منوهة إلى أن القافلة تضم 106 قاطرات محملة بكل المستحضرات الطبية والغذائية وأغطية وملابس وأكفنة.

وأوضحت أن أعضاء القافلة قرروا الدخول في اعتصام منذ يومين من أجل السماح بدخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة، مضيفة: "جهزنا القافلة ولدينا خطتين لدخول الإغاثات أو السماح بدخول جزء من القافلة".