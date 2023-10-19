شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط وزارة النقل لإنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المصرية مخطط لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، يشمل إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وينشر الخليج 365 خريطة الموانئ المقرر إنشائها وكذلك المناطق اللوجستية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويضم المخطط إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية "10 ميناء جاف - 15 منطقة لوجيستية" في " السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم ابو راضي) - سوهاج الجديدة - قسطل - أرقين - كركر - أبو سمبل - الطور - السلوم - القنطرة شرق - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - الطور - رأس سدر - بئر العبد ".

وافتتحت وزارة النقل مؤخرا ميناء 6 أكتوبر الجاف بمدينة 6 أكتوبر، كما وقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان مع شركة MEDLOG MSC وذلك ضمن خطة الدولة بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بإجمالى 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية.