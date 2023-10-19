شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تقرر صرف حافز التطوير لمعلمى للصف السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالعرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، وجهه بمخاطبة المديريات للتنبية بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف السادس الإبتدائي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.
وشددت الوزارة على أن يكون الصرف بصفة عاجلة و في أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند 30/3 حافل تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافات المديريات بالدعم المخصص لهذا الغرض.
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