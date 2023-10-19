شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار وصول المساعدات الإنسانية الدولية مطار العريش لإدخالها إلى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال تدفق المساعدات الإنسانية الدولية مستمر من دول الأردن، تونس، تركيا، الإمارات، فنزويلا، ايونسيف، منظمة الصحة العالمية، والتى وصلت مصر عبر مطار العريش الدولي لإيصالها لقطاع غزة.

وواصل الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، استقبال شحنات إغاثة للشعب الفلسطينى قادمة من محافظات مصر برا على شاحنات، بالتزامن مع هبوط طائرات بمطار العريش تحمل مواد إغاثة من دول العالم.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، انه وصلت شاحنات جديدة تحمل أدوية و أغذية مجففة، ومستلزمات طبية.

وأضاف أنه واصل شباب الهلال الأحمر، تجهيز شحنات الإغاثة المنقولة جوا عبر مطار العريش والتى وصلت من الأردن، والإمارات، وقطر، وتونس، وفنزويلا والبرازيل ، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى واليونسيف.