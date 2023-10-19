شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالجلسة الطارئة للنواب: الأغلبية والمعارضة تجتمعان على تفويض الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، تأكيدات أنه لأول مرة الأغلبية والمعارضة تجتمع لتفويض الرئيس السيسى، والوقوف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث في غزة من انتهاكات من العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القضاء علي الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وأضاف، أن التصعيد القائم وعدم وصول المساعدات يدفعنا نتساءل أين دور حقوق الإنسان، مضيفا :" لأول مرة يجتمع الجميع من الأغلبية والمعارضة من أجل تفويض الرئيس وحماية الأمن الموقال النائب محمد راضي :" مازالت إسرائيل تمارس اعتدائها المستمر علي الفلسطينيين وتقوم بتسويق صفقة القرن التي بدأت عام 1984 وبدأت بمحتواه تنفيذها عام 1967 لولا وعي شعب سيناء وقبائل وبدو سيناء الذين رفضوا التنفيذ والإغراءات تحيه لشعب وتكرر السيناريو مرة أخري عام 2011 في عهد الإخوان وخرج الشعب المصري في 2013 ورفض السيناريو ورفض الإخوان الأداة التي يكون بتنفيذها".

وتابع :" أين مجلس الأمن أين الاتحاد الأوروبي أين نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاعتداءات على الأبرياء والعزل والأطفال نسمع على قوانين ومصطلحات دولية لا تطبق على أرض الواقع أسماء فقط حفظ الله مصر والمصريين وحفظ الله فلسطين وشعب فلسطين".

وقالت النائبة ميرفت الكسان، أين الضمير العالمي مما يحدث في فلسطين، موجها رسالة إلي الرئيس السيسى أفخر أنك رئيسي" مضيفة :" عندما يتحدث الرئيس السيسى يتكلم بحكمة وحنكة ويستمد قوته من الإيمان بالله وقوة الجيش المصري".

وتابعت :" أفوض الرئيس السيسى في كل ما يقوم بع من إجراءات وقرارات لحماية سيناء التي تعد خطا أحمر".