شكرا لقرائتكم خبر عن ‏جلسة مباحثات بين وزير الخارجية وجوتيريش فى قصر التحرير حول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة الآن بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد. وأشار السفير أحمد أبو زيد للجهد والمشترك لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين. ‏

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