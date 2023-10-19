"المحاربين القدماء" تستقبل وفدين من جامعتي القاهرة وعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفدين من جامعتي القاهرة وعين شمس، لزيارة مصابي العمليات الحربية المقيمين بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن نشأة وتطور الجمعية وتفقد بعض الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية التي تقدمها لأعضاءها، وتقديم بعض الهدايا التذكارية لعدد من مصابي العمليات تقديرًا لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.

وأعرب الحاضرون عن إعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات، مؤكدين أن الأعمال البطولية لمصابي العمليات الحربية تمثل مصدر فخر وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

وفي سياق متصل نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عددًا من المسابقات والأنشطة الرياضية للفرق الرياضية التابعة لها في مختلف الألعاب، في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المقدمة لأعضاء الجمعية وأسرهم عرفاناً وتقديراً بدورهم الوطنى للحفاظ على الوطن.