"صناعة الشيوخ": جلسة المجلس بشأن القضية الفلسطينية تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وصف المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس لمناقشة الأحداث الخاصة بالقضية الفلسطينية بالتاريخية والمعبرة عن رؤية مصر الحاسمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية.

ووجه "المنزلاوي"، اليوم التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية وتصريحاته الحاسمة والواضحة بشأن دعاوى صادرة من الإعلام الإسرائيلي لتهجير مواطني غزة لسيناء معلناً تأييده التام لسياسات الدولة المصرية في كل القرارات بشأن القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض ملف التهجير وتفويض الرئيس السيسى في كل ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن المصري.

كما وجه المهندس محمد المنزلاوي التحية والتقدير للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على كلمته المهمة حول هذا الملف والتى عبر فيها عن اتجاهات جميع اعضاء مجلس الشيوخ مشيداً بجميع كلمات قيادات واعضاء مجلس الشيوخ فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خلال هذه الجلسة التاريخية.

كما أعلن المهندس محمد المنزلاوي رفضه وبشكل قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني وخروجه بأي سبب من الأسباب لأن فلسطين وطن لأهل فلسطين وهي أرض محتلة والدفاع عن الوطن واجب على كل أبنائه سواء كانوا يعيشون في أرضه أم في بلد آخر مؤكداً أن الدفاع على الأرض الفلسطينية من جانب أهل فلسطين فريضة على كل الشعب وجميع أفراد الشعب الفلسطيني مطالبون بالحفاظ على الوطن والدفاع عنه بكل السبل ضد أي احتلال.

وطالب باحالة مرتكبى الاعتداءات الإجرامية والخطيرة والمجازر البشرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجرائم جرائم حرب متسائلاً: أين المجتمع الدولي؟ وأين البرلمان الأوروبي وأين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة؟.