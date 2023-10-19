"مخدرات وسلاح".. الداخلية تطارد تجار الكيف خلال حملات أمنية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في 24 ساعة بمديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بمضبوطات بلغت 8،500 كيلو جرام من مخدر الحشيش و8 كيلو جرامات من مخدر البانجو وكمية من مخدري الهيروين، الشابو وكذا بندقية آلية و4 فرد محلي ومن الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

-تنفيذ 827 حكما قضائيا متنوعا.

وفي محافظة دمياط أثمرت الجهود عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 7،500 كيلو جرام من مخدر الحشيش و12 كيلو جراما من مخدر البانجو و6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وكذا 2 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.