العثور على جثة طفل داخل غرفته في البساتين.. والنيابة تُحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل داخل منزله في البساتين.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من أحد الأهالى بالعثور على جثة طفل صغير داخل غرفته فى ظروف غامضة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

انتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الحادث، وعُثر على جثة طفل "حمزة. ع"، 6 سنوات، وتبين أن الطفل تُوفي في ظروف غامضة داخل غرفة نومه، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني ثم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بعرض جثمان الطفل "حمزة" على الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، كما صرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.