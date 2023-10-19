الداخلية تحتفي باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، احتفالية بإدارة مرور المنيا لعدد من أطفال إحدى جمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر وجرى توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

كما تضمنت الاحتفالية قيام عدد من أبناء الجمعية بتقديم مواهبهم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن الجمعية وأهدافها وكيفية التعامل مع حاملي العصا البيضاء من المكفوفين بالإضافة إلى عرض نماذج مصنعة من العصا البيضاء بأيدي أبناء الجمعية.

ومن جانبهم توجه القائمين على إدارة الجمعية بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ودعمها المستمر للمشاركة في كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية.

يأتي ذلك في إطار استمرار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.