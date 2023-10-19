أخبار مصر

الداخلية تحتفي باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، احتفالية بإدارة مرور المنيا لعدد من أطفال إحدى جمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر وجرى توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

كما تضمنت الاحتفالية قيام عدد من أبناء الجمعية بتقديم مواهبهم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن الجمعية وأهدافها وكيفية التعامل مع حاملي العصا البيضاء من المكفوفين بالإضافة إلى عرض نماذج مصنعة من العصا البيضاء بأيدي أبناء الجمعية.

ومن جانبهم توجه القائمين على إدارة الجمعية بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ودعمها المستمر للمشاركة في كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية.

يأتي ذلك في إطار استمرار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا