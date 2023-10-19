شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي فلسطيني: فقدت 25 شخصا من عائلتي فى القصف الإسرائيلى وأغلبهم أشلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز العزايزة الصحفي الفلسطيني، الذي فقد أسرته بالكامل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه في يوم الحادث كان يمارس عمله بالتغطية للأحداث، ووسط اليوم وصله خبر قصف المدينة التى يعيش فيها، شرق غزة.

وأضاف، خلال مداخلة في تغطية مباشر لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه: "عندما سمعت الخبر أكملت عملي، وبعدها عرفت بأن بيت عائلتي تم قصفه، وعند عودتي إلى المدينة وجدت عائلتي أغلبهم أشلاء، وهي مكونة من 25 شخصا".

وتابع: "الموت صار كثير، ومن يموت فينا ارتاح، ومن يعيش حاليا هو الذي يعاني، لأن كل يوم في مجاوز ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإسرائيل تستهدف قتل أكبر عدد ممكن".

وعن طبيعة عمله وسط الأحداث، قال: "مع بداية الحرب الحركة محسوبة جدا، وعندما يشتد القصف والأعداء لا شىء يكون منظم، ولكن كل دقيقة هناك مجزرة وشبكة الاتصالات التعامل معها صعب والإنترنت واقع".