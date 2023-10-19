شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الفيديو التعريفى ولوجو قمة القاهرة للسلام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الفيديو التعريفى واللوجو لمؤتمر القاهرة للسلام 2023، والذى تنطلق أعماله، السبت المقبل، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.











