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ننشر الفيديو التعريفى ولوجو قمة القاهرة للسلام 2023

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الفيديو التعريفى واللوجو لمؤتمر القاهرة للسلام 2023، والذى تنطلق أعماله، السبت المقبل، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، ، العراق، إيطاليا وقبرص.

قمة القاهرة للسلام (2)
 

 

قمة القاهرة للسلام (3)
 

 

قمة القاهرة للسلام (4)
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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