شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمى: مخزون البضائع فى غزة تناقص بشدة.. والوضع الإنسانى صعب للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، إن البرنامج كان يعتمد على المخزون لدى البرنامج في غزة قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وأوصل المساعدات لنصف مليون شخص، مشيرة إلى أن مخزون البضائع في غزة في تناقص شديد والوضع الإنساني صعب للغاية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن معظم قدرة المخابز على الإنتاج تأثرت بشدة، ومن بين 23 مخبزا، يوجد 4 مخابز فقط مستمرة في تقديم الخبز بشكل يومي، بسبب نقص الكهرباء ونقص الوقود.

وأكدت أن فتح معبر رفح سيكون انفراجة كبيرة لأهالي قطاع غزة، مردفة: “لدينا 1000 طن من المواد الغذائية في مدينة العريش المصرية بانتظار الدخول إلى غزة، وهي تكفي نصف مليون شخص لمدة أسبوع”.