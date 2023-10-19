شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان رفضهما التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى وعاهل الأردن الملك عبد الله الثانى بن الحسين قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني أكدا رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.





مجلس النواب يوافق على إرسال برقية تأييد للرئيس السيسى فى اتخاذ ما يراه لأمن مصر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، علي إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى يعبر فيها المجلس عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

كما وافق المجلس، علي اقتراح المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس بإرسال رساله للاتحاد البرلماني الدولي العربي باللغتين، الانجليزية تتضمن موقف النواب من الانتهاكات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية، وعقب ذلك أعلن "سعد" رفع الجلسة الطارئة.

جاء ذلك بعد إدانة واسعة تحت قبة مجلس النواب، للجرائم الاسرائيلية المرتكبة تجاه الشعب الفلسطيني، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه حفاظا علي الأمن القومي المصري ودعما للقضية الفلسطينية.





‏جلسة مباحثات بين وزير الخارجية وجوتيريش فى قصر التحرير حول غزة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة الآن بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وأشار السفير أحمد أبو زيد للجهد والمشترك لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين.





مطار العريش الدولى يستقبل طائرة روسية تحمل مساعدات إلى قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة روسية تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.

وبحث بوغدانوف، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، الوضع المتفاقم في قطاع غزة، وأبلغه إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة، والمشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "تم إبلاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة، بأن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، عبر مدينة العريش المصرية، ينبغي إيصالها إلى الفلسطينيين المحتاجين".





42دولة عربية وإسلامية وآسيوية توافق على بث مشترك مع تليفزيون فلسطين بعد غد

وافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني، بعد غد، السبت، من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، اليوم، الخميس، أن القنوات والإذاعات ستنضم مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسئولين، وعلى رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعدد من المسئولين عن البث الإذاعى والتليفزيوني.





القاهرة الإخبارية: قمة مصر للسلام تنطلق السبت بمشاركة دولية واسعة

تنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 ، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.





"الوطنية للانتخابات" تعلن عدم تلقى أى اعتراضات من مرشحى انتخابات الرئاسة 2024

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وتنوه الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي 17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً.





طقس الغد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.