شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: أنظار العالم تتجه للقاهرة لمتابعة "قمة السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العالم تتجه أنظاره الآن إلى القاهرة لمتابعة قمة القاهرة الدولية للسلام، كونها القمة التى تنعقد عليها الآمال فيما يتعلق بما تشهده غزة من تطورات.

وأضاف صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية لقناة dmc، أن قمة القاهرة للسلام سوف تناقش أموار عديدة فيما يتعلق العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يجرى الآن مساومة مسلحة من قبل إسرائيل التي تمارس إرهابا بما نراه الآن من عقاب جماعي ومحاولات تهجير قسري وحصار يستهدف تجويع وتعطيش وهدم المستشفيات وكافة أنواع الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

وتابع السفير صلاح حليمة: "إسرائيل دولة استعمرت الأراضي واحتلها وصادرت ممتلكات الشعب الفلسطيني وتنتهك المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بما لديها من قوة عسكرية واقتصاديا، استنادا إلى ما تتمتع به من حصانة سياسية واقتصادية وعسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية".

وأشار إلى أهمية حل الدولتين على حدود 67 وأن تكون عاصمة فلسطين القدس الشرقية، قائلا: "انعقاد هذه الآمال يرتبط بالتعثر الذي شهده مجلس الأمن في محاولات عديدة في أكثر من مشروع بسبب الموقف الأمريكي والدول الغربية، وأتوقع أن تكون هناك المزيد من الدول التي ستشارك في القمة الدولية بالقاهرة، وما نراه الآن من مشاركة يعكس أن هناك إجماع دولي على ما طرحته مصر من رؤى بصدد حل الأزمة ومواجهة التطورات سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية ووقف إطلاق النار والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وبضرورة التوجه إلى مسار السلام".