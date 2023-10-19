شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة المباحثات المشتركة بين وزير الخارجية وجوتيريش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل جلسة المباحثات الموسعة بين الوزير سامح شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور وفدى الجانبين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد . ويعقب المباحثات المشتركة مؤتمر صحفي يين وزير الخارجية وأنطونيو جوتويرش في قصر التحرير. وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة قبل قليل بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد ابو زيد. وأشار السفير أحمد أبو زيد للجهد والمشترك لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين. ‏

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