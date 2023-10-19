شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب يريد تحرير فلسطين" يرج نقابة الصحفيين تنديدا بالعدوان على غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل هتاف "الشعب يريد تحرير فلسطين"، حماس المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها عدد من الصحفيات على سلالم نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.

نظم عدد من الصحفيات وقفة تضامنية، اليوم الخميس، على سلالم نقابة الصحفيين، لإعلان موقفهن الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

رفع المشاركون فى الوقفة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها: "لا توطين ولا تهجير الأرض أرض فلسطين، اللهم أنصر أخوانا فى غزة"، مرددين هتافات منها: "من غزة طلع القرار انتفاضة وانتصار، أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير، غزة غزة رمز العزة".

وعلى جانب آخر، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط شارع عبد الخالق ثروت، واضعين الحواجز الحديدية بمحيط نقابة الصحفيين لتيسير حركة المرور.











































































































































