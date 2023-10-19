شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: فتح معبر رفح غدا نجاحا للجهود المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن فتح معبر رفح غدا نجاح لما قامت به مصر والدول العربية، ولكن مصر تحديدا والتي كانت قادرة على إرسال الرسالة الإنسانية بشكل واضح.

أضاف أكرم القصاص، في لقائه مع الإعلامية أميرة بهي الدين خلال تغطية خاصة لقناة CBC للأحداث في غزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قدرة على مخاطبة الشارع مباشرة وببساطة وعمق وبإرسال رسائل، وبرغم هذه المصارحة كانت الدولة المصرية طوال الوقت في مرمى منصات التواصل الاجتماعي، وجرى تخصيص مليارات الدولارات لمهاجمة مصر حتى الآن.

وتابع أكرم القصاص: "ذوبعة السوشيال ميديا لا تمثل مقياس الرأي العام، ومصارحة الرئيس السيسي ثقة ومعرفة من الرئيس للمصريين ووعي بوعي المصريين، لأن الرئيس دائما يثني على صبر الشعب المصري في مواجهة التحديات، وهذه شجاعة في الطرح".

وأردف: "الرئيس حذر مبكرا من أن هذا الضغط بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيولد انفجار، وشهدت الفترة الماضية 5 مواجهات أسقطت ضحايا وتدخلت مصر بمبادرات للتهدئة، وفيما يتعلق بالمؤتمر المصري للسلام، هو جزء من الجهد الكبير الذي بذلته مصر منذ اللحظة الأولى لوقف حرب الإبادة ودعوة الأطراف الإقليمية وتحميلهم المسؤولية ثم الدعوة لقمة القاهرة للسلام، وهناك أطراف كثيرة ستكون حريصة على تأييد مصر، وأتصور أنه سيكون هناك خطوات للأمام نحو تحقيق حلول ودراسة مستقبل القضية".