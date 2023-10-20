شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات إسرائيلية تقصف 24 برجا سكنيا في حي الزهراء بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية على 24 برج سكني في حي الزهراء بقطاع غزة، وذلك بعد مطالبة السكان بضرورة إخلائها بشكل كامل.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنازل تهدف لتدمير كافة بيوت الفلسطينيين وإجبارهم على التهجير إلى جنوب قطاع غزة، وهو ما يرفضه أبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل.