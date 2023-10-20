شكرا لقرائتكم خبر عن باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية شكّلت قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي من رام الله، إنّ الفصائل الفلسطينية اجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية، وشكلت القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية في فلسطين، مشددًا على إلى أن ذلك الأمر يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني، ولافتًا إلى أنه يتم الحديث مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل الانضمام إلى هذه القيادة الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني.

وأضاف العكة في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن تكونا ممثلين في الاجتماع الأول، ولكن هذا الأمر هو اتفاق فصائلي عبر لجنة التنسيق والفصائل، ولكن ما يجري من مخطط لاستهداف قطاع غزة بالتهجير القسري والإبادة الجماعية يستدعي وحدة الصف الوطني ميدانيا وكفاحيا.

وأوضح العكة، أنه تم تطوير هذا العمل الوطني الفلسطيني الوحدوي من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية موحدة الآن، خلف المقاومة ومعها في مسيرتها النضالية ومعاركها في قطاع غزة، لأن هذه المعركة حاسمة وفاصلة في تاريخ النضال الوطني.