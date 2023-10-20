شكرا لقرائتكم خبر عن باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية شكّلت قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف العكة في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن تكونا ممثلين في الاجتماع الأول، ولكن هذا الأمر هو اتفاق فصائلي عبر لجنة التنسيق والفصائل، ولكن ما يجري من مخطط لاستهداف قطاع غزة بالتهجير القسري والإبادة الجماعية يستدعي وحدة الصف الوطني ميدانيا وكفاحيا.
وأوضح العكة، أنه تم تطوير هذا العمل الوطني الفلسطيني الوحدوي من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية موحدة الآن، خلف المقاومة ومعها في مسيرتها النضالية ومعاركها في قطاع غزة، لأن هذه المعركة حاسمة وفاصلة في تاريخ النضال الوطني.
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