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قمة القاهرة للسلام 2023.. العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق السبت أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

قمة القاهرة للسلام 2023.. العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين
قمة القاهرة للسلام 2023.. العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين
قمة القاهرة للسلام العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين
قمة القاهرة للسلام العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين

 

ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، ، العراق، إيطاليا وقبرص.

 

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت حضورها قمة القاهرة للسلام المقرر لها بعد غد السبت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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