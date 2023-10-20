قمة القاهرة للسلام 2023.. العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق السبت أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



قمة القاهرة للسلام 2023.. العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين



قمة القاهرة للسلام العالم يجتمع تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين

ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت حضورها قمة القاهرة للسلام المقرر لها بعد غد السبت.