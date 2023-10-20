أخبار مصر

وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا سنويًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا وذلك منعا لتعرضهم للمضاعفات الصحية حال الإصابة بالفيروس 

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 

2- كبار السن 

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 

5- العاملين بالمجال الطبى

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا