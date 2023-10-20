شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا وذلك منعا لتعرضهم للمضاعفات الصحية حال الإصابة بالفيروس وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 2- كبار السن 3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 5- العاملين بالمجال الطبى 6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

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