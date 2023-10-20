شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شجعت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما المواطنين على الإنضمام لبرنامج المتبرع المنتظم بالبلازما: وتابعت: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع و بالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً . وقالت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما : بتبرعك بالبلازما هتستفيد و هتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر. وأضافت : يمكن التواصل مع المشروع للتعرف بشكل كبير على برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما ومزاياه. وتابعت :يمكن التعرف على تفاصيل المشروع من خلال الخط الساخن 15442 .

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