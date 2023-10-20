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القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع

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القاهرة - سامية سيد - شجعت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما المواطنين على الإنضمام لبرنامج المتبرع المنتظم بالبلازما: وتابعت: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع و بالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً .

 

وقالت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما : بتبرعك بالبلازما هتستفيد و هتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر.

 

وأضافت : يمكن التواصل مع المشروع للتعرف بشكل كبير على برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما ومزاياه. 

 

وتابعت :يمكن التعرف على تفاصيل المشروع من خلال الخط الساخن 15442  .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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