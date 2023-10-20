شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يدعو العاملين للمشاركة فى مظاهرة تضامنية مع فلسطين غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى عموم الإدارت التعليمية وقيادتها ومدارسها ومعلميها وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، للمشاركة فى المظاهرة التضامنية مع أشقائنا فى فلسطين، ودعم الدولة المصرية فى قراراتها، وذلك غدا الجمعة أمام مسجد آل رشدان.

وفى السياق، قال ايمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلبة مدارس القاهرة وقفوا اليوم دقيقة حداد بالطابور الصباحى بمشاركة معلمى أعضاء التدريس، على شهداء فلسطين.

ورسم طلاب إحدى المدارس لوحات معبرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، من خلال الاصطفاف ليرسموا كلفة القدس، كما نكست المدارس الأعلام حدادا على شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.