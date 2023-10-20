شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 20/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 54: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
وقت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:26 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 51: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز