برلماني: السيسي سجل اسمه بحروف من ذهب بسبب تصديه لصفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، تاريخية وعبرت عن التفاف نواب البرلمان حول القيادة السياسية وجاءت تأكيدًا لنبض الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "سويلم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سجل اسمه بحروف من ذهب كواحد من الحكام العرب الذين تصدوا لصفقة القرن ولقوات الإحتلال، وأصبح يقود الأمه العربية للحفاظ علي الدولة الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح، أن نواب البرلمان المصري أظهروا أنهم خير من يمثل الشعب المصري العظيم وسيذكر التاريخ موقفهم القوي الرافض لصفقة القرن الأمريكية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائما نبض وقلب الأمه العربية.

وأكد أن مجلس النواب لديه ثقة بلا حدود ، في القيادة السياسية وقواته المسلحة لذلك قام النواب بكامل أعضاءه بتفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي يراها لصالح مصر وفلسطين.