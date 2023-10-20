كان زمانه اتدبح.. باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

دافع الإعلامي الساخر باسم يوسف، عن محمد صلاح لاعب ليفربول، فيما يتعرَّض له من هجوم بسبب تأخره في التعبير عن رفضه عمَّا يحدث في غزة من اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي.

وقال باسم يوسف: أنتم مش عارفين الدنيا في العالم بره العالم العربي كانت مشحونة قد إيه، صورة تانية خالص غير اللي واصلة للعالم العربي.. الرواية المتصدرة كانت مرعبة وكان من المستحيل الدفاع عنها تحت أي مسمى لدرجة أن مجرد التعاطف مع المدنيين في حد ذاته تساوي أنك موافق على دبح الأطفال.

وأضاف: محمد صلاح لو كان طلع وقال الرسالة اللي في الفيديو اللي مش عاجب ده كان زمانه اندبح.. طب اشمعنى أنت يا باسم عملت كده؟ والله دي مخاطرتي وده قراري وأنا مش عارف ظروف الناس.. وكتير أوي عدى عليا أوقات وسكت عشان الظروف قوية وقوية قوي، اللي بيمر بظروف صعبة بيقدر واللي بيتفرج من بعيد سهل يزايد.

وتابع: مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بيِّن، لأن الكلام مش شغلة صلاح ولأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح، لا صلاح هيعرف يتكلم ويحاور زيي ولا أنا أقدر ألعب كورة زي صلاح.

واستطرد: صلاح بالإنجليزي المكسر والأداء "الفلات" أو المخطوف زي ما ناس وصفته، الأداء الوحش ده عمل ملايين التفاعلات والمشاهدات.. كونه بقى أن الكلام مايع مفيش إدانة واضحة ومسك العصاية من النص وقصف الجبهات مش دور صلاح خالص وأصلًا هو فيديو غير موجه لينا وربَّ فيديو بسيط من غير عياط ومن غير نرفزة ومن غير شتيمة ومن غير إدانات وشجب وعياط ودموع لكن يوصل بره ويغير صوت واحد ده أبرك بكتير.

واستكمل: واحد زي صلاح، ملهم لأجيال كتيرة قصة كفاح غير مسبوقة، راجل بيتبرع في السر أكتر من العلن وفاتح بيوت أنا وأنتم مش عارفين عددها، واحد زي ده نخسره ليه؟ عشان ما شفاش غليلك في قضية بقالها ييجي ميت سنة أعتى الأنظمة وأكبر الدول فشلوا فيها؟ اتأخر؟ يا سيدي المهم أنه وصل، مش قوي بما فيه الكفاية؟ آه بالنسبة لك، لكن بالنسبة لناس كتيرة قوي قوي قوي دي ممكن يكون أول مرة يسمعوا فيها عن القضية، والدنيا بره غير خالص الوطن العربي عندنا بس ده له بوست لوحده.

وكان محمد صلاح كان قد نشر فيديو له باللغة الإنجليزية تنديدًا للاعتداءات الإسرائيلية على غزة.