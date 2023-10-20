للترويج للمقاصد السياحية.. "فوده" يلتقي وزير السياحة الأسبق بـ"سيشيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، سانت أنج ، وزير السياحة والطيران المدني والموانئ البحرية الأسبق بدولة سيشل نائب رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والسفر والتنمية، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، والدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والسفر والتنمية، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إسلام نبيل رئيس مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء.

وتناول اللقاء، سبل زيادة الجذب السياحي والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، والاستفادة وتبادل الخبرات في المجال السياحي.

وتطرق اللقاء إلى، بحث توقيع بروتوكول تآخي بين مدينة شرم الشيخ، وإحدى جزر دولة سيشل لزيادة الترويج والجذب السياحي، وتبادل الخبرات والثقافات.

ودعا محافظ جنوب سيناء، الضيف إلى جولة بعدد من المقاصد السياحية بشرم الشيخ منها، متحف شرم الشيخ، ومسجد الصحابة بالسوق القديم، و كاتدرائية السمائين، ورحلة بحرية بالغواصة، وعددا من المقاصد السياحية الأخرى.

ورحب الان انج، بعرض المحافظ، مقدمًا الشكر والامتنان على إتاحة الفرصة له بتفقد المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، ذات السمعة العالمية السياحية.

وقدم الشكر لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه سيقوم بجميع الإجراءات اللازمة؛ لتوقيع البروتوكول مع مدينة شرم الشيخ بغرض تبادل الخبرات السياحية.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا، والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن، جزر السيشيل هي واحدة من أجمل الأماكن في العالم، والتي يأتيها السياح من جميع الأنحاء من أجل التمتع بطبيعتها المبهرة من شواطئ ساحرة وغابات استوائية جميلة.

وتُعتبر جزر السيشيل هي أصغر دولة في قارة إفريقيا، وهي مكونة من 155 جزيرة: 113 جزيرة مرجانية، و 42 جزيرة جرانيتية صخرية، وكبرى جزر السيشيل هي جزيرة ماهي، والتي تضم عاصمة جمهورية السيشل، وهي مدينة فيكتوريا.