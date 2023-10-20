رئيس "شباب النواب": متعطشين للقاء العدو الصهيوني وسيلاقي أهوال أشد من ٦و٧ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن دماء الفلسطينين الذكية أيقظت في قلوب العرب وقلوب المصريين مشاعر كنا نحسبها اختفت من قاموسنا.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذة الدماء زرعت في قلوب أطفالنا كره للعدو الصهيوني والكيان المحتل.

وتابع: "نحن أمام حدث جلل وجريمة إنسانية متكاملة الأركان فقد سمعنا عن جرائم العدو الصهيوني ومقاومة أهلنا العزل في بورسعيد في ٥٦ وانتصارنا على الكيان الصهيوني ومن يناصره وفي تهجير أهلنا من محافظه بورسعيد ومحافظات القناه وفي انتصار ٧٣".

وأوضح إننا أمام عالم غربي أعور لا يرى ألا ما يتوافق مع رؤيته المغتصبة الخاطئة فهو عالم همجي يثبت للمتطوعين بالتطبيع خطآ سياستهم.

ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي: قائلا: "ماذا بينك وبين الله حتى تثبت الأحداث أمام الجميع مؤيد ومعارض أنك على طريق الحق المبين؟".

كنا نبذل الجهد للرد علي المشككين في جدوي انفاق المليارات لرفع قدرات الجيش المصري ولكن الآن الكل يعلم أن جميع الدول الغربية توجهت إلى مصر.

وأضاف باسمي وبأسم شباب مصر أفوض لرئيس في اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات لحمايه أرض مصر والقضية الفلسطينية وإن كانت حربًا سنحارب وسنكون في مقدمه الصفوف وسيشهد العدو الصهيوني أضعاف أضعاف ما راوه من أهوال في ٦ أكتوبر من الجيش المصري العظيم و٧ أكتوبر من أبطال المقاومه الفلسطينية.