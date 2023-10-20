وزير العمل يلتقي القنصل المصري الجديد بجدة للترويج للعمالة المصرية بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سوف يتولى مَهام عمله قريباً.

أضافت الوزارة، أن وزير العمل حرص على عقد المقابلة، في الحرص على التواصل مع شركاء العمل؛ لخدمة المصريين في الخارج، خاصة وأن المملكة العربية السعودية بشكل عام تمتلك أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية، وبها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ جدة والرياض، ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها.

وبحث الجانبان، سُبل تعزيز التعاون بين القنصلية، ومكتب التمثيل العمالي، فيما يخص العمالة المصرية في جدة، وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على استيعاب عِمالة جديدة، وأن العِمالة المصرية تحظى بتقدير من الجانب السعودي، وهو ما يتطلب الاستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم.

واتفق الوزير والقنصل العام الجديد، على التواصل المُستمر، وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتهم وربط عملية تدريبهم المهني بحسب متطلبات سوق العمل الخارجي، ومتابعة جميع التحديات التي تواجهها.