متابعة دقيقة توقع متهمين بسرقة شقة في المعمورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة المعمورة.

إدارة الرصد تابعت تداول منشور على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا تضرر صاحب الحساب من سرقة بعض الأشخاص بعض المحتويات من الشقة سكنه.

تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من (صاحب الحساب) باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقة ملكه بمنطقة المعمورة، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.