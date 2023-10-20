شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحصول على تذاكر السفر بالقطارات بمختلف أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت هيئة السكة الحديد، عدة طرق لحجز تذاكر القطارات بأنحاء الجمهورية، وأحدث هذه الطرق هو الحجز أون لاين أو من محال الدفع الفورى على مستوى الجمهورية، وهذه الطرق هى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين القبلى والبحرى من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوي الجمهورية والتى تقدر بـ320 ألف منفذ.